Прототип ракети Starship успішно приземлився, але вибухнув після посадки

Прототип ракети Starship SN10 компанії Ілона Маска SpaceX вперше здійснив успішний злет, поворот у повітрі та приземлення. Все ж, ракета вибухнула після посадки.
«Starship приземлився цілим!» - твітнув Ілон Маск.
«Команда SpaceX чудово працює! Колись справжнім мірилом успіху стане те, що перельоти Starship будуть звичайною справою», - додав він.
Запуск було проведено на півдні Техасу в середу.
Це вже третій запуск прототипу ракети на значну висоту і перше її успішне приземлення. Однак, спостерігачі зауважили, що ракета приземлилась із деяким нахилом і було видно полум‘я поблизу її двигунів.
Практично одразу після приземлення ракета вибухнула і її уламки розлетілись і впали на пусковий майданчик.
SpaceX розробляє ракету Starship в рамках своєї програми із здійснення польотів на Марс.
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