Прототип ракети Starship успішно приземлився, але вибухнув після посадки

Прототип ракети Starship SN10 компанії Ілона Маска SpaceX вперше здійснив успішний злет, поворот у повітрі та приземлення. Все ж, ракета вибухнула після посадки.

«Starship приземлився цілим!» - твітнув Ілон Маск.

«Команда SpaceX чудово працює! Колись справжнім мірилом успіху стане те, що перельоти Starship будуть звичайною справою», - додав він.

Запуск було проведено на півдні Техасу в середу.

Це вже третій запуск прототипу ракети на значну висоту і перше її успішне приземлення. Однак, спостерігачі зауважили, що ракета приземлилась із деяким нахилом і було видно полум‘я поблизу її двигунів.

Практично одразу після приземлення ракета вибухнула і її уламки розлетілись і впали на пусковий майданчик.

SpaceX розробляє ракету Starship в рамках своєї програми із здійснення польотів на Марс.

Дивіться також: Українські велосипеди Delfast для американської поліції. Відео