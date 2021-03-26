Яскраве видовище в небі поблизу Сіетла, ймовірно, створило падіння уламків ракети Falcon 9

Нічне небо над Північним заходом у США увечері в четвер освітили вогні, які нагадували метеоритний дощ. Відео цього видовища швидко стало популярним в соцмережах.

Експерти заявляють, що, найбільш імовірно, це було космічне сміття, яке згоріло при вході у атмосферу Землі.

Національна погодна служба в Сіетлі видала попереднє повідомлення про те, що може йтися про уламки другої ступені ракети Falcon 9, компанії Ілона Маска.

«Поки ми очікуємо на підтвердження деталей, ось неофіційна інформація, яку ми наразі маємо. Яскраві об‘єкти, про які широко повідомили, були уламками 2-гої ступені ракети Falcon 9, яка невдало згоріла при сходженні з орбіти».

Друга ступень ракети Falcon 9, зазвичай більш безпечно входить в атмосферу Землі над Тихим океаном, пише видання Ars Technica.

Астороном Гарвардського університету Джонатан МакДауел написав у Twitter, що йдеться про запуск 4 березня, коли ракета Falcon 9 виводила 60 супутників на орбіту в рамках проекту швидкісного інтернету Starlink.

Таке входження космічного сміття у земну атмосферу не є найдраматичнішим, розмірковує експерт. МакДауелл нагадав випадок 1978 року, коли «СРСР випадково скинув цілий ядерний реактор на Канаду».

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