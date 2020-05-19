Директор «Укроборонпрому» розповів про плани стосовно ДП «Антонов», танку «Оплот» і прокоментував ситуацію з «Мотор Січчю»

Ефективна реформа «Укроборонпрому» може наблизити Україну до НАТО, забезпечити їй місце на карті світового оборонного виробництва, стати стимулом для інновацій та розвитку української економіки. Про це говорили експерти під час онлайн конференції організованої американським аналітичним центром «Атлантична Рада» у вівторок, за участі генерального директора «Укроборонпрому» Айвараса Абромавічуса.

«Реформа «Укроборонпрому» потребує поштовху», - наголосив Абромавічус. Він представив концепцію реформи, спрямованої на підвищення стандартів корпоративного управління концерном і наголосив, що важливим етапом на шляху реформування стало рішення про проведення аудиту «Укроборонпрому». Наступним важливим кроком стане прийняття закону з реформування, який може бути схвалено вже в серпні-вересні цього року.

«За умови проведення необхідних реформ, саме [оборонна] галузь забезпечить Україні місце на світових ринках, спонукатиме до розвитку інновацій і підтримає економічне зростання», - наголосила під час дискусії дослідниця Гарвардського університету Пола Добрянські.

В таких країнах, як Індія, Туреччина та там, де цінується наша інтелектуальна власність і є достатній ринок, в майбутньому потрібно створювати виробничі потужності

«Укроборонпром» не може покладатись виключно на внутрішнє оборонне замовлення, яке є нестабільним, а має конкурувати на міжнародних ринках, відзначив дослідник американського Центру Пенн-Байдена Майкл Карпентер.

Шлях до зміцнення ролі України на міжнародних ринках лежить через покращення іміджу концерну, розвиток співпраці з країнами та створення спільних підприємств там, де цінують інтелектуальний потенціал України в військово-промисловій сфері, вважає Абромавічус.

«Світ йде шляхом локалізації виробництва, - наголосив Абромавічус, - і тому в таких країнах, як Індія, Туреччина та там, де цінується наша інтелектуальна власність і є достатній ринок, в майбутньому потрібно створювати виробничі потужності. В Туреччині, Індії, ОАЕ можна поєднати нашу інтелектуальну власність та їх фінансові ресурси, щоб виробляти на внутрішні ринки та для світових потреб».

Відповідаючи на питання учасників, Абромавічус наголосив на експортному потенціалі українського танку «Оплот».

Ми переконані, що зі зміною керівнцтва на заводі Малишева, ми в наступні роки досягнемо збільшення продажу «Оплотів» в основному на експорт

«Танк «Оплот» є надто дорогим для українських Збройних сил, але мав певний успіх на експортному напрямку, - говорить гендиректор концерну. - В основному - це експортоорієнтований товар. Там також відбувається імпортозаміщення, бо багато компонентів для нього і для інших виробів історично залежали від російських компонентів».

«Ми переконані, що зі зміною керівнцтва на заводі Малишева, ми в наступні роки досягнемо збільшення продажу «Оплотів» в основному на експорт», - додав Абромавічус.

ДК «Укроборонпром» також прагне залучити стратегічного інвестора до державної літакобудівної компанії «Антонов».

Абромавічус відзначив роль «Антонова» в допомозі подоланню пандемії коронавірусу. «Антонов зараз отримує добру виручку від транспортування габаритних вантажів. Тепер вони перевозять медичне обладнання і добре заробляють. Їх перевезення зросли на 50%», - наголосив посадовець.

А от завдання поновити літакобудування в Україні - є надзвичайно складним «Зараз вся ця галузь потерпає від знаного стресу через коронавірус. На жаль вони не виробили жодного літака з 2015 року і в цьому є проблема. Ми змогли продати вантажний літак поліції Перу і могли б з успіхом продавати за кордон більше, а також ми хочемо, щоб наши власні Збройні сили, поліція та Нацгвардія могли придбати пару таких літаків також», - заявив Абромавічус.

В стані економічного хаосу, який створив COVID-19, я передбачаю, що Китай буде прагнути в багатьої країнах Східної Європи придбати проблемні активи за дешевою ціною

При залученні інвестицій до оборонного сектору, Україні варто бути пильними щодо політики Китаю в цій сфері, зауважив Карпентер

«В стані економічного хаосу, який створив COVID-19, - говорить Карпентер, - я передбачаю, що Китай буде прагнути в багатьої країнах Східної Європи придбати проблемні активи за дешевою ціною».

«Важливо, щоб коли «Укроборонпром» шукав зовнішніх інвесторів і створював спільні підприємства, щоб американськи оборонна промисловість була готова до партнерства та інвестицій», - зауважує аналітик, висловлюючи переконання, що саме долучення західних компаній до інвестицій, стане трансформаційним сектором.

Я переконаний, що такі супер стратегічно важливі активи на ча війни мають залишатись в державній власності



Прикладом неоднозначної спроби китайської сторони придбати стратегічно важливий актив в Україні стала угода стосовно «Мотор Січі».

«Я переконаний, що такі супер стратегічно важливі активи на ча війни мають залишатись в державній власності», - заявив Абромавічус про «Мотор Січ»

Відповідаючи на питання про розвиток подій навколо спроб купівлі акцій «Мотор Січі» китайською стороною, Абромавічус сказав: «Ситуація з «Мотор Січчю» є достатньо статичною певний час. З того, що нам відомо, китайці, які придбали частину компанії в обхід певних законодавчих актів України, тепер втратили власність на ці акції. Вони, можливо, зараз перебувають у китайському державному банку».

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