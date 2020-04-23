Агентство Fitch погіршило прогноз для України

Міжнародне рейтингове агентство Fitch залишило незмінним рейтинг України на рівні В, але змінило прогноз з «позитивного» на «стабільний».

За прогнозами агентства, оприлюдненими 22 квітня, на тлі пандемії коронавірусу, українська економіка впаде на 6,5% цього року, але в 2021 році відновиться на 3,5%.

Серед позитивних рис економіки України у часи пандемії агентство відзначило відносно невелику залежність країни від туризму, порівняно диверсифікований експорт ресурсів.

Зниження світових цін на нафту також є позитивом для України, яка є чистим імпортером нафти. В основі прогнозу - успішна співпраця України з МВФ.

Безпрецедентний світовий шок через пандемію COVID-19 позначився на зростанні України та бюджеті і частково скасує такі досягнення, як змненшення боргового навантаження та нестабільності зростання, йдеться у повідомленні агентства.

Дефіцит бюджету України цього року становитиме 7,1%, значно перевищивши цільовий показник у 2,1%. Бюджет постраждає через зменшення податкових надходжень на тлі охолодження економіки, зростання витрат на охорону здоров‘я та соціальне забезпечення а також формування фонду з подолання коронавірусу, обсяг финансування якого складе 1,6% ВВП.

Досягнення домовленості з МВФ є необхідним фактором для забезпечення бюджетних потреб, вважають експерти.

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