В Україні черговий рекорд захворюваності на COVID-19

За минулу добу в Україні встановлено новий антирекорд за кількістю нових випадків захворювання на COVID-19. За даними Міністерства охорони здоров'я в країні зафіксовано 829 нових хворих на коронавірусну інфекцію. Такі дані навів міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Це все результат того, що українці повністю скасували карантинні обмеження

"Якщо ми проаналізуємо цифри, які ми бачимо останній тиждень, і порівняємо із місячною давністю, то кількість захворювань за добу у нас зросла вдвічі. Це все результат того, що українці повністю скасували карантинні обмеження", - заявив Степанов.

У відомстві кажуть - ці цифри не результат збільшення тестувань і зауважують, що українські показники приросту заражень коронавірусом вже перевищують середні показники по світу.

Серед лідерів за новими випадками захворювань в МОЗ називають Львівську, Закарпатську та Рівненську області. В уряді кажуть, що більшість регіонів Заходу та Центру країни не готові до послаблення карантинних обмежень.

В уряді розглядають можливість із 22 червня, в разі збереження негативної епідемічної динаміки, запровадити більш жорсткий карантин у деяких областях України. Щоб уникнути цього непопулярного кроку громадян закликали дотримуватися протиепідемічних рекомендацій медиків.

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