Рада ООН з прав людини затвердила резолюцію щодо Білорусі

23 голосами «за» Рада ООН з прав людини затвердила резолюцію щодо гуманітарної ситуації в Білорусі, що постала у зв‘язку з президентськими виборами 2020. 2 країни виступило проти і 22 утрималось.

Згідно до резолюції, Високий комісар ООН з прав людини має представити усний звіт наприкінці 2020 року про гуманітарну ситуацію в Білорусі, що склалась після виборів.

Проект резолюції було подано Європейським Союзом. «Ми переконані в тому, що для запобігання ескалації насильства, є необхідність продовжити дослідження з боку Ради з прав людини та міжнародної спільноти», - йдеться в заяві ЄС за результатами голосування.

ЄС закликав уряд Білорусі повною мірою співпрацювати з Комісаром ООН та спец доповідачем ООН а також провести змістовний діалог із суспільством та політичною опозицією.

18 вересня в Женеві на запит ЄС проходить засідання Ради з прав людини ООН. До учасників засідання звернулась лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська. Вона закликала припинити насильство в Білорусі та провести вільні та справедливі вибори. Доповідачка ООН в своєму виступі наголосила на численних арештах мирних протестувальників в Білорусі а також на тому, що надходять повідомлення про тортури затриманих.

Представники Білорусі, Венесуели, Росії та Китаю намагались зупинити відеозвернення Тихановської, зауважуючи, що виступи тих, хто не представляє державу, порушують процедурні правила. Голова Ради з прав людини в ООН та європейські країни відхилили ці звинувачення. Посол Білорусі в Женеві Юрій Амбразевич заявив про неприйнятність використання цього органу для втручання до виборів у країні.

Низка європейських країн висловили занепокоєння порушеннями прав людини в Білорусі.

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