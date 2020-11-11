Сінді Маккейн радитиме Байдену, а лідери республіканців у Вашингтоні підтримали зусилля Трампа з оскарження виборів

Сінді Маккейн, вдова сенатора від Республіканської партії Джона Маккейна, приєдналась до команди радників Джо Байдена, представника Демократичної партії, який, за прогнозом Голосу Америки, переміг на виборах президента США.

Сінді Маккейн допомагатиме Байдену у розробці конкретних заходів в сфері захисту прав жінок та дітей, повідомляє The Wall Street Journal.

Маккейн підтримала Байдена під час президентських перегонів, з огляду на негативні коментарі Трампа стосовно її чоловіка, який представляв в Сенаті Аризону. Згідно з попередніми результатами голосування в Аризоні, Байден набрав більше голосів у штаті, де традиційно більшість виборців підтримували республіканців.

Маккейн стала другим представником Республіканської партії, який приєднався до перехідної команди Байдена. Раніше про своє рішення радити Байдену оголосив колишній міністр США у справах ветеранів Боб Макдональд.

А от ключові лідери Республіканської партії в Вашингтоні підтримали президента США Дональда Трампа в його зусиллях з оскарження процесу підрахунку голосів і результатів виборів в судах, пише Голос Америки.

Очільник республіканців в Сенаті Мітч Макконнелл а також голова республіканців в Палаті представників США Кевін Маккарті заявили, що Трамп не повинен визнавати перемогу Байдена на виборах поки триває оскарження.

«Поки не проголосує Колегія вибірників, будь-який учасник виборів має право шукати відповідь на своє занепокоєння стосовно підрахунку голосів у суді відповідної юрисдикції», - заявив Макконнелл у вівторок.

Ще один сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив: «Ці вибори оскаржуються. ЗМІ не мають вирішувати хто стане президентом, якщо б так було, ми б ніколи не мали президента-республіканця».

Наразі Трамп програв перші п‘ять судів, а десятки справ все ще перебувають на розгляді. Експерти вказують, що перерахунок голосів у штатах, ймовірно, не змінить результат виборів, пише Голос Америки.

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