У шосту річницю Мінських домовленостей США закликали Росію вивести зброю та очолювані нею сили з Донбасу

«Ми закликаємо Росію повністю виконати свої зобов'язання, вивести з України зброю та сили, які вона очолює, та повернути Україні повний контроль над її міжнародно визнаними кордонами». Таку заяву розмістило у соцмережах Посольство США в Україні у шосту річницю підписання Мінського протоколу.

«Підтримка суверенітету та територіальної цілісності України з боку США залишається непорушною», - йдеться у заяві диппредставництва.

На важливості Мінських домовленостей наголосили і посадовці ООН в доповіді про роботу Ради Безпеки ООН в 2019 році, оприлюдненій 1 вересня. В доповіді йдеться, що протягом 2019 року в своїх промовах в Раді Безпеки ООН Координатор надзвичайної допомоги Урсула Мюллер та головний спостерігач СММ ОБСЄ Ертугрул Апакан повідомляли, що «Мінські домовленості, хоча вони значною мірою і не виконуються, залишаються єдиною узгодженою основою для досягнення миру шляхом переговорів в Україні».

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