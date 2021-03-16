NYT: нові штами коронавірусу можуть розвиватись в організмі людей із слабким імунітетом

«В певний момент часу вірус, можливо, заразив когось із послабленою імунною системою, що дозволило йому місяцями пристосовуватись та еволюціонувати в організмі цієї людини, а потім передатись іншим», - наводить слова проф. Равіндри Гуптри, вірусолога з Кембриджського університету видання The New York Times.

Таку гіпотезу висунув науковець, щоб пояснити порівняно швидке поширення штаму COVID-19, який виявили в Британії. Хоча, зазвичай вірусу потрібні місяці, щоб мутувати, британський більш заразний штам коронавірусу має 23 мутації, яких не зафіксовано у вірусі, виявленому в Китаї, пише видання.

У більшості людей активний період зараження триває лише близько тижня, чого недостатньо, щоб мутувати, говорять дослідники.

Ймовірність виникнення більш заразних штамів коронавірусу, або таких, що легше оминають реакцію імунної системи, є невеликою, але вони можуть швидко поширюватись, якщо їхня передача буде успішною, йдеться в дослідженні британських науковців, опублікованому в журналі Science минулого тижня.

Щоб зменшити ймовірність мутацій вірусу, особи із послабленим імунітетом мають отримати пріоритет у вакцинації, вважає Адам Лорінг, професор вірусології з Мічиганського університету. Він, однак, зауважує, що вакцина може діяти не так ефективно для осіб із слабким імунітетом і тому, можливо, варто також застосовувати терапію з використанням антитіл, вказується в статті NYT.

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