Росія вислала двох чеських дипломатів з країни, після відповідного кроку Праги

Росія оголосила двох чеських дипломатів персонами нон грата в понеділок у відповідь на висилку Чехією двох співробітників російського посольства раніше цього місяця.

5 червня Прага видворила двох співробітників посольства Росії після того, як прем‘єр-міністр країни Андрей Бабиш заявив про підозри розвідки країни, що один з російських дипломатів поширював неправдиву інформацію про те, що на чеських політиків, буцімто, націлився російський вбивця. Росія заперечує ці повідомлення.

У чеських ЗМІ раніше йшлося про те, що невдоволення Росії могло викликати рішення празької влади перейменувати площу перед посольством Росії на честь вбитого російського опозиціонера Бориса Немцова а також усунення пам‘ятника радянському воєначальнику Івану Конєву.

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