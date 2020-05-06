Росія може спробувати підірвати довіру до вакцини проти коронавірусу, – Держдеп США

Росія може провести кампанію з дезінформації, щоб спробувати підірвати довіру людей до розроблюваної зараз багатьма установами вакцини від захворювання COVID-19. Таку заяву озвучила у вівторок спеціальний посланник Держдепартаменту з питань боротьби з дезінформацією Леа Ґебріел, спілкуючись з журналістами в ході телефонного брифінгу 6 травня.

«Ґрунтуючись на минулому досвіді, ми очікуємо з великою ймовірністю, що російська система дезінформації буде діяти для підриву довіри до вакцини від COVID-19, коли така буде розроблена. Ми бачили подібне раніше, і схоже, що вони знову на це підуть, як поширюючи неправдиву інформацію, вигадану ними самими, так і посилюючи голоси з місць, які просувають «теорії змов». Ми це бачимо знову і знову», - заявила Леа Ґебріел.

Відповідаючи на питання «Голосу Америки», на чому ґрунтуються ці побоювання, Леа Ґебріел сказала:

«Є безліч минулих прикладів того, що Росія займалася розповсюдженням дезінформації з питань охорони здоров'я. Це добре відома тактика, і зовсім недавно ми бачили, як російська система дезінформації просувала безпідставні «теорії змов» з приводу впливу формату зв'язку 5G, як це недавно було розкрито газетою The New York Times. Центр Держдепартаменту США з боротьби з дезінформацією зараз також спостерігає за спробами на російських сторінках в соцмережах поширювати дезінформацію про Білла Гейтса».

Леа Ґебріел навела приклади заяв російських офіційних осіб, а також російських медіа, пов'язаних з державою, які в минулі роки поширювали дезінформацію, пов'язану з питаннями здоров'я людини: «Ми пам'ятаємо, як в 2016 році помічник прем'єр-міністра Медведєва (Геннадій Онищенко - ред. ГА ) говорив про те, що США навмисно заразили комарів вірусом Зіка в регіоні Чорного моря для ведення біологічної війни проти Росії. А в 2019 році заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков неправдиво звинуватив США в тому, що вони сприяли поширенню вірусів Зіка і Ебола».

Спецпосланниця Держдепартаменту США нагадала, що вже довгий час Росією проводиться кампанія, в ході якої Москва постійно висуває необґрунтовані звинувачення проти фінансованих Сполученими Штатами зусиль в галузі біологічних досліджень: «Програми зі співробітництва, до яких залучено більше двох десятків країн в усьому світі, спрямовані на посилення біологічної безпеки і на підвищення рівня спостережень за поширенням захворювань. Таким чином, ми бачимо, що в нинішній ситуації Росія просто атакує ті структури, які допомагають впоратися з викликом».

Леа Ґебріел очолює створений в рамках Держдепартаменту США міжвідомчий Глобальний центр із залучення (Global Engagement Center). У його роботі беруть участь представники міністерств оборони, фінансів і внутрішньої безпеки США, розвідувальних служб і Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

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