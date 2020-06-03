Трамп знову висловився за повернення Росії до «Великої Сімки»

Президент США Дональд Трамп знову заявив, що Росію варто повернути до «Великої Сімки» попри те, що країну було виключено з цієї групи після її агресії в Україні.

Відповідаючи на питання журналіста Fox News стосовно того, чи варто повернути президента Росії Путіна до цього впливового зібрання, Трамп зауважив: «Це не питання того, що він зробив, це питання здорового глузду. Ми проводимо Велику Сімку, його там немає, а половина зустрічі присвячена Росії».

Трамп також наголосив, що присутність Путіна сприяла б переговорам у сфері контролю над ядерною зброєю.

Низка інших членів «Великої Сімки» висловила зауваження до пропозиції повернути Росію.

Речник прем‘єр-міністра Британії заявив, що Борис Джонсон заветує повернення Росії. “Росію усунули з групи країн G7 після того, як вона анексувала Крим, і ми ще не бачили свідчень змін її поведінки, які б виправдовували її повернення… Ми не підтримуємо відновлення її у якості члена групи”, - сказав британський речник.

На тому, що підстави, які призвели до виключення Росії з групи, ще діють, наголосив прем‘єр-міністр Канади Джастін Трюдо. «Продовжується зневага до міжнародних правил та норм і тому вона [Росія] залишається поза G7 і так і триватиме», - заяви Трюдо.

Чільний посадовець Європейського Союзу, який відповідає за зовнішні відносини і безпеку, Жозеп Боррель, заявив: “G7 не може перетворитися на G8... допоки Росія не змінить свій курс. Досі цього не відбулося”, - сказав він 2 червня на прес-конференції у Брюсселі.

Трамп вже висловлювався за повернення Росії до «Великої Сімки» у спілкуванні з журналістами минулого тижня.

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