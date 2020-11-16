Росія планує створити військову базу на Червоному морі

Росія планує побудувати базу військово-морських сил в Судані. Про це стало відомо після того, як оборонне відомство РФ оприлюднило текст відповідної угоди.

Згідно з угодою, Судан надасть Росії у безкоштовне користування ділянку землі та можливість користуватись портовою інфраструктурою. База складатиметься з логістичного центру, де буде розміщено до 300 людей а також судноремонтного блоку. Там зможуть перебувати до чотирьох кораблів ВМС, включаючи з атомними двигунами, пише видання Defense News про угоду. Росія ж погодилась безкоштовно постачати зброю та військове устаткування для повітряної оборони бази.

Ця база стане першою базою Росії в Африці з часу розвалу СРСР, який мав базу в Сомалі.

Минулого місяця США оголосили про плани усунути Судан з переліку країн-спонсорів тероризму, після відставки Омара аль-Башира в результаті пмасових протестів в 2019 році. Саудівська Аравія та ОАЕ залишаються важливими гравцями в Судані і надають фінансову допомогу новому урядові, пише Радіо Свобода.

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