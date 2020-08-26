Росіянина підозрюють у тому, що він пропонував мільйон доларів за хакерський напад на американську компанію

Громадянина Росії заарештовано у США, йому висунуто звинувачення в тому, що він пропонував мільйон доларів співробітнику компанії в американському штаті Невада за співучасть у проведенні хакерського нападу.

27-річного Євгена Крючкова, йдеться в документі Міністерства юстиції США, звинувачують у тому, що він намагався найняти працівника американської компанії, щоб той запустив зловмисну програму до корпоративної комп‘ютерної мережі, з метою нанесення шкоди та подальшої вимоги викупу.

Крючков прибув до США по російському паспорту та туристичній візі. Він неодноразово зустрічався з працівником компанії, щоб обговорити план. Крючков обіцяв заплатити йому мільйон доларів, після того, як систему буде заражено шкідливою програмою, йдеться в повідомленні Міністерства.

Крючков постав перед судом у понеділок.

В судових документах звинувачення інших співучасників ідентифіковано за псевдонімами «Кіса» та «Паша», визначено особу Саши Скаробогатова а також йдеться про щонайменше ще одну спробу вчинення нападу на іншу компанію, пише АР.

Дивіться також: У понеділок Республіканська партія США починає з’їзд. Відео