Російського хакера засудили до 7 років в‘язниці у США

32-річного росіянина Євгена Нікуліна визнали винним у викраденні 117 мільйонів паролів у Linkedin а також хакерських нападах на компанії Dropbox та Formspring, встановленні на комп’ютерних цих мереж зловмисних програм, змові з метою продажу вкрадених даних.

Нікуліна засудили до 88 місяців ув‘язнення, повідомляє прокурор США Девід Андерсон та спецагент ФБР Джон Беннетт.

Порушення були вчинені у 2012 році. За даними звинувачення, Нікулін у той час проживав у Москві. Його було заарештовано під час його подорожі до Чехії в жовтні 2016 року і видано США в 2018 році, де він перебуває під вартою.

Суддя США Вільям Елсап виніс вирок Нікуліну за продаж вкрадених даних та паролів, встановлення зловмисних програм на захищені комп‘ютери, злам комп‘ютерних мереж та крадіжку ідентифікаційних даних за обтяжуючих обставин.

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