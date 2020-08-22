Колишнього спецпризначенця США заарештували за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії

В п‘ятницю правоохоронці США заарештували американського громадянина, колишнього військового загону спецпризначення Сухопутних сил США «Зелені берети» за звинуваченнями у довгостроковому шпигунстві на користь Росії та передачі таємної інформації.

«Факти, про які йдеться в цій справі, є шокуючою зрадою колишнього військовослужбовця Сухопутних сил США його співслужбовців та його країни», - йдеться в заяви Алана Колера, помічника директора служби контррозвідки ФБР.

Прокурори надали детальний виклад звинувачень проти Деббінса а також подякували зв співпрацю британській розвідці МІ-5.

45-річний Пітер Рафаель Дзибінськй Деббінс, за звинуваченнями прокурорів, з 1996 по 2011 роки шпигував на Росію, передавав їй інформацію про дії свого військового підрозділу та імена співслужбовців, яких, на його думку, можна було б завербувати.

«Деббінс вважав, що США надто домінують у світі це потрібно скоротити», - йдеться в документі обвинувачення. На зустрічах з кураторами російської розвідки Деббінс називав себе «відданим сином Росії».

Його діями, на думку прокурорів, рухало розчарування його кар‘єрою та бажання створити бізнес в Росії.

Мати Деббінса народилась в колишньому СРСР. Його дружина - натуралізована американська громадянка родом з російського Челябінська, де він з нею одружився в 1997 році, а тесть - російський військовослужбовець. Прокурори вважають, що Деббінса завербували під час його навчання в Росії в 1996 році.

Підрозділ Деббінса, зокрема служив в Азербайджані в 2004 та 2005 роках а також в Грузії. Під час служби в Азербайджані Деббінс втратив доступ до таємної інформації США за порушення в сфері безпеки, зазначають прокурори. Після цього він повернувся у США, де до 2010 року працював на металургійному заводі, що належить українцям в Міннесоті, йдеться в документах обвинувачення.

Деббінс постане перед судом в понеділок, йому може загрожувати покарання до пожиттєвого ув‘язнення.

Минулого тижня також було заарештовано колишнього співробітника ЦРУ Адлескандра Ма за шпигунство на користь Китаю.

«Дві справи про шпигунство минулого тижня - Ма на Гаваях та Деббінс у Вірджинії - показують, що ми маємо залишатись пильними щодо шпигунства з боку наших двох найбільш зловмисних супротивників - Росії та Китаю», - заявив Джон Демерс, заступник генерального прокурора США з питань національної безпеки.

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