Гендиректорка YouTube розповіла, коли розблокують сторінку екс-президента Трампа

Компанія YouTube готова відновити роботу сторінки колишнього президента США Дональда Трампа відразу після того, як у США знизиться загроза насильства. Про це повідомила генеральна директорка компанії С’юзан Войчицьки.
"Я хочу підтвердити, що ми знімемо блокування цього каналу, - сказала Войчицьки під час онлайн-конференції в “Атлантичній Раді, - коли ми визначимо, що ризик насильства знизився”.
Найбільші соціальні мережі - Facebook, Twitter YouTube - заблокували сторінки колишнього президента США після 6 січня цього року, коли у столиці Вашингтоні натовп штурмував приміщення Капітолію. Тоді під час сутичок кілька людей загинули, а президента Трампа опоненти звинуватили у підбурюванні до насильства.
Генеральна директорка YouTube додала, що наразі у США “це очевидно, що досі існує зростаючий ризик насильства”.
За словами Войчицьки, після того, як канал Трампа розблокують, його контент регулярно перевірятимуть модератори. І в разі третього повторного порушення правил платформи, цей канал можуть закрити назавжди, сказала очільниця компанії.
Власником YouTube є компанія Google.
Раніше компанія Twitter заявила, що сторінку екс-президента Трампа заблокували назавжди.
Facebook же повідомив, що термін призупинення сторінки Дональда Трампа невизначений, а питання передали на розгляд Наглядової ради компанії.
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