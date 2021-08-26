Звіт розвідки США про походження пандемії COVID-19 викликав різку реакцію Китаю

Новий звіт американської розвідки, складений на запит президента США Джо Байдена, припускає можливість того, що пандемія COVID-19 розпочалась, як в результаті передачі вірусу від тварини до людини в природних умовах, так і в результаті нещасного випадку в лабораторії. Про це, з посиланням на інформацію від американських посадовців, повідомили The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal.

Новий звіт розвідки було передано до Білого дому у вівторок, і основні його результати буде оприлюднено незабаром, заявила речниця Білого дому Джен Псакі в середу.

Однозначного висновку щодо походження пандемії не вдалось дійти через небажання Китаю надавати відповідні документи, пишуть ЗМІ.

«Це був глибокий аналіз, але можна йти тільки доти, доки дозволяє ситуація, - наводить WSJ слова одного з посадовців США. - Якщо Китай не надасть доступу до даних, то насправді це так і залишиться невідомим».

Китай заперечив результати звіту. Міністр закордонних справ Китаю назвав звіт «антинауковим» і звинуватив США у «політизацію» дослідження та намаганнях зробити з Китаю «цапа-відбувайла».

Речник китайського МЗС відкинув звинувачення в тому, що Китай приховує дані. «Сполучені Штати заявляють, що мають недостатньо інформації з Китаю, - говорить речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Венбін. - Можу сказати США, що це лише відмовка, щоб прикрити провал розвідки в дослідженні походження».

Китай заперечує можливість походження пандемії з лабораторії в Китаї.

В березні спільна комісія Китаю та Всесвітньої організації охорони здоров‘я проводила відповідне дослідження. Тоді аналітики заявили про «невелику ймовірність» лабораторного походження пандемії. Однак, дослідники групи заявляли про недостатній доступ до даних лабораторії в Ухані. В липні генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявляв про необхідність додаткових досліджень даних лабораторії в Ухані.

В статті використано інформацію NYT, WSJ, WP, Reuters.

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