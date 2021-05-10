Байден візьме участь у зустрічі країн східного флангу НАТО

Президент США Джо Байден планує приєднатись до засідання країн так званої «Бухарестської дев‘ятки» НАТО в понеділок, йдеться в розкладі президента, оприлюдненого Білим домом.

Під час зустрічі, що відбудеться у віртуальному форматі, Байден наголосить на «своїй відданості більш тісній співпраці із низки питань з союзниками у Східній Європі, Балтійському та Чорноморському регіонах», заявили у відомстві.

Участь Байдена в засіданні привітали президенти Польщі та Румунії. Зустріч стане нагодою підготуватись до саміту НАТО, запланованого на 14 червня, написав у Twitter президент Румунії Клаус Йоганніс.

«Мені приємно вітати участь президента США Джо Байдена в саміті «Бухарестської дев‘ятки» сьогодні. Разом з президентом Польщі Анджеєм Дудою ми також вітаємо участь генерального секретаря Єнса Столтенберґа, з метою підготовки до саміту НАТО та задля обговорення питань трансатлантичних зв‘язків, НАТО-2030, оборони та стримування на східному фланзі».

Очікується, що на засіданні буде обговорюватись питання агресії Росії стосовно України. Голова Національного Бюро з безпеки Польщі Павел Солоч наголосив, що серед питань до обговорення - безпека в Чорноморському регіоні та Україна, пише АР.

До «Бухарестської дев‘ятки» входять Румунія, Польща, Угорщина, Болгарія, Чехія, Словаччина, Литва, Латвія та Естонія.

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