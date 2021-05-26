На зустрічі з Путіним, Байден наголосить на підтримці суверенітету України

Президент США Джо Байден планує обговорити питання України під час саміту з російським президентом Володимиром Путіним, він «підкреслить підтримку незалежності та територіальної цілісності України з боку Америки». Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі на брифінгу для преси у вівторок.

«Президент Байден продовжить заявляти, що Україна є суверенною країною... Ми підтримуємо їх в захисті свого народу та захисті власних кордонів», - додала Псакі, відповідаючи на питання преси стосовно того, що саме Байден скаже Путіну щодо України.

Байден також планує висловити занепокоєння через події в Білорусі, сказала речниця. Вона зауважила, що Байден дав вказівку своїй адміністрації у тісній координації з ЄС підготувати можливі варіанти відповіді на дії білоруської влади.

Питання для обговорення на саміті, що відбудеться 16 червня в Женеві, включатимуть питання стратегічної стабільності та контролю над озброєнням. Нові питання, говорить речниця, можуть додатись до переліку за три тижні, які залишились до саміту.

Псакі заперечила, що саміт Байдена та Путіна можна розглядати як «винагороду» для російського президента, але зауважила, що під час цієї зустрічі сторони зможуть обговорити існуючі розбіжності.

«Ми не очікуємо, що в результаті зустрічі всі питання буде вирішено, але, гадаю, проведення такої зустрічі відповідає нашим інтересам», - додала вона.

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