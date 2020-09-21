В ЄС не змогли домовитись про санкції щодо Білорусі

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу на засіданні Ради ЄС у понеділок не змогли домовитись щодо запровадження санкцій проти високих посадових осіб Білорусі за фальсифікацію виборів та порушення прав учасників акцій протестів, які тривають від дня виборів.

Рішення про запровадження санкцій потребує одноголосності, якої досягнути не вдалося, заявив глава дипломатії Жозеп Боррель репортерам після зустрічі міністрів. «Для такої одноголосності нам не вистачає Кіпру», - додав Боррель. Кіпр блокує запровадження санкцій, вимагаючи, щоб подібні каральні заходи були прийняті проти Туреччини за ведення нею розвідки газу в спірних водах Середземного моря.

Оскільки міністрам закордонних справ не вдалося досягнути угоди щодо санкцій, це питання будуть розглядати глави держав та урядів на Єврораді не пізніше цього тижня, заявив Боррель.

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус у себе в Твіттер висловив розчарування щодо неспроможності міністрів ухвалити рішення щодо санкцій проти білоруських чиновників.

«Сьогоднішня невдала спроба домовитись щодо санкцій на підтримку білорусів, які страждають та борються за демократію, підривають довіру до демократичних цінностей, за які вони борються. Деякі колеги не повинні пов’язувати речі, які не повинні бути пов’язані. Литва продовжуватиме наполягати на суттєвих санкціях».

Ситуацію в Білорусі та санкції заходу на підтримку білоруського народу обговорювали і на іншому форумі – в Центрі аналізу європейської політики, базованому у Вашингтоні. Колишня заступниця Державного секретаря США Вікторія Нуланд наголосила на важливості не лише каральних заходів проти керівництва Білорусі, але і заохочувальних кроків для підтримки білоруського народу.

«Мене непокоїть, що всі інструменти, які ми використовуємо, мають виключно каральний характер. Давайте запровадимо санкції проти того чи іншого хлопця, для яких взагалі не має значення, чи зможуть вони колись приїхати в Париж чи Вашингтон. Ми не бачимо, щоб ліберальний світ під керівництвом ЄС та США, об’єднався разом, щоб розробити позитивний пакет допомоги для Білорусі, яка б провела повторні вибори за прозорої участі міжнародних спостерігачів. Так що нема позитивних заходів, нема заохочення для тих людей, які хочуть жити краще, жити з достоїнством, як говорили українці. Ми запросто могли б створити економічний пакет допомоги, та мати його напоготові для Білорусі після виборів».

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