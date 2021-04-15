Відтік капіталу, послаблення курсу рубля - в Білому домі розповіли, чого чекати від санкцій щодо держоблігацій Росії

Широкий пакет санкцій, які США запровадили проти Росії в четвер, включає обмеження на операції з державними облігаціями Росії.

«Немає причин, чому американський народ має напряму фінансувати російський уряд, коли путінський режим неодноразово намагається зашкодити нашому суверенітету». Так прокоментував введення обмеження високопосадовець Білого дому під час брифінгу для преси в четвер.

Нові санкції, введенні в четвер, заборонять американським фінансовим установам купувати на первинному ринку облігації випущені російським центробанком, Міністерством фінансів РФ або Національним фондом РФ після 14 червня 2021 року в рублях, або в іншій валюті. Раніше заборона, введена в серпні 2019 року, поширювалась лише на облігації, деноміновані в інших валютах, крім рубля. Це означало, що 80% суверенного боргу, який випускає Росія, було поза досяжністю санкцій, пояснив посадовець.

Відхід американських інвесторів з російського ринку держоблігації матиме загальний ефект охолодження, очікує посадовець, «зростання цін на позики Росії поряд з відтоком капіталу та послабленням валютного курсу».

Також американським фінансовим установам заборонено надавати позики в рублях, або в іншій валюті цим трьом установам. Передбачається можливість посилення санкцій в разі необхідності.

За оцінками посадовця, іноземним інвесторам належить чверть рублевих держоблігацій Росії.

Відхід американських інвесторів із російського ринку держоблігації матиме загальний ефект охолодження, очікує посадовець, «зростання цін на позики Росії поряд із відтоком капіталу та послабленням валютного курсу».

«Всі ці сили матимуть суттєвий вплив на ріст та інфляцію в Росії», - додав він. Посадовець визнав, що теоретичних обрахунків впливу санкцій на ринок російських держоблігацій не проводилось, але навів приклад 2014, 2015 та 2019 років, «коли схожі заходи показали, що відхід американських інвесторів з первинного ринку має широкий ефект охолодження».

Думки експертів щодо впливу нового обмеження розділились. Не перебільшувати вплив цих санкцій закликав колишній заступник міністра фінансів Росії Сергій Алексашенко. Такі обмеження потрібно було вводити в 2018 році, твітує експерт.

«З початку 2020 року частка нерезидентів у зростанні облігацій федерального займу складає лише 7%», - додав він.

Обмеження на операції з російськими облігаціями деномінованими в рублях відключать Росію від ринку запозичень, переконаний експерт Атлантичної Ради Андерс Аслунд.

«В короткостроковій перспективі санкції проти випуску російських урядових облігацій на первинному ринку матимуть невеликий вплив, - погоджується Аслунд з Алексашенком, - однак він буде значним в довгостроковій перспективі, коли Росія не зможе позичати, більше ніж маргінально, на міжнародному ринку. Вона не зможе вводити фіскальні стимули та інше».

Експерт Фонду Маршалла Джон Рудольф вважає теперішні санкції проти російських держоблігацій обмеженими, а аналогію Білого дому з 2014 роком неправильною. Тоді, на думку експерта, американських інвесторів відлякали з російського ринку і ціни на нафту, і загальне відчуття ескалації, а також те, що під заборону потрапили і операції на вторинному ринку. Теперішні дії, вважає Рудольф, сигналізуватимуть Путіну: «або поводься добре і матимеш саміт з Байденом, або поводься погано і отримаєш справді витратні санкції».

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