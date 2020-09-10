США ввели санкції проти Андрія Деркача за спроби вплинути на президентські вибори - 2020

10 вересня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти українського народного депутата Андрія Деркача та ще трьох пов‘язаних з Росією осіб, звинувативши їх у «спробах вплинути на виборчий процес у США» під час президентських виборів 2020 року.

Більше десяти років Деркач є активним російським агентом і підтримує тісні зв‘язки з російськими розвідслужбами

Санкції передбачають блокування власності цих осіб, якщо ця власність перебуває в юрисдикції США; американцям забороняється вести діяльність з цими особами; також блокується робота компаній, в яких їм належить більше 50%.

Більше десяти років Деркач є активним російським агентом і підтримує тісні зв‘язки з російськими розвідслужбами, йдеться у офіційному повідомленні Міністерства фінансів США.

«Андрій Деркач та інші російські агенти застосовують маніпуляцію та обман, намагаючись вплинути на вибори в Сполучених Штатах та в інших країнах, - заявив міністр фінансів США Стівен Мнучин. - Сполучені Штати продовжують застосовувати всі наявні засоби, щоб протистояти цій кампанії з російської дезінформації і підтримати цілісність нашої виборчої системи».

Рішення про запровадження санкцій стане «чітким сигналом Москві та її агентам, що наука діяльність є неприйнятною», йдеться в повідомленні.

Деркач, зауважили в міністерстві, прямо та опосередковано долучався, спонсував, приховував, та іншим чином був співучасником міжнародного втручання, намагаючись зашкодити майбутнім президентським виборам у США.

Відомство навело декілька прикладів таких дій.

З кінця 2019 та, щонайменше, до середини 2020 року «Деркач проводив приховану кампанію впливу, просуваючи неправдиві та необґрунтовані повідомлення щодо посадовців США на виборах 2020, підштовхуючи розслідування щодо корупції в Україні та США, спрямовані на досягнення кульмінації перед днем виборів».

З травня по липень 2020 року Деркач «видав відредаговані аудіозаписи та іншу непідтверджену інформацію з метою дискредитувати посадовців США і висунути необґрунтовані звинувачення проти політиків у США та за кордоном».

Пов’язані з Кремлем особи, які намагаються зашкодити виборам у США мають понести відповідальність, йдеться в повідомленні.

Міністерство фінансів США також запровадило санкції проти трьох росіян за їхню співпрацю з російським Агентством дослідження Інтернету. Цю установу, яку також називають «фабрикою тролів» було раніше внесено до санкційного переліку США.

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