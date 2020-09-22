«Ми самотужки ставатимемо на захист миру та безпеки». США вводять нові санкції проти Ірану, попри невизначеність позиції ООН

США запроваджують нові санкції проти Ірану. Про введення нових санкцій проти іранського Міністерства оборони, програми балістичних ракет а також проти лідера Венесуели Ніколаса Мадуро за підтримку програми розробки зброї Іраном, заявив держсекретар США Майк Помпео виступаючи на брифінгу в Державному департаменті в понеділок разом з радником з національної безпеки США Робертом О‘Браєном, послом США до ООН Келлі Крафт та іншими високопосадовцями США.

Хто б ви не були, якщо ви порушуєте ембарго ООН на торгівлю зброєю з Іраном, ви ризикуєте наразитися на санкції

О’Браєн заявив, що санкції стосуватимуться 27 компаній та осіб, пов‘язаних із програмою Ірану з розробки зброї.

Порушники санкцій проти Ірану ризикують наразитися на санкції США, наголосив Помпео: «Близько двох років корумповані посадовці Тегерану співпрацювали з незаконним режимом у Венесуелі, порушуючи ембарго ООН на торгівлю зброєю. Наші сьогоднішні дії - це попередження, яке має почути світ. Хто б ви не були, якщо ви порушуєте ембарго ООН на торгівлю зброєю з Іраном, ви ризикуєте наразитися на санкції».

Майже одночасно з брифінгом у Держдепі, міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф виголосив заяву онлайн, зауваживши, що санкції США не є чимось новим. «Не думаю, що вони матимуть ще більш значний вплив на Іран», сказав він.

Адміністрація Трампа заявляє, що починаючи з суботи проти Ірану були поновлені санкції ООН, зняті в рамках угоди JCPOA 2015 року, коли 5 країн - постійних членів Ради Безпеки ООН та Німеччина погодились на поступове зняття санкцій з Ірану в обмін на обмеження ядерної програми країни.

Домовленість передбачала можливість поновленняя санкцій , якщо хоча б одна з країн вважає, що угода порушується, стверджує американська сторона.

Як це траплялось і раніше, ми самотужки ставатимемо на захист миру та безпеки повсякчас. Нам не потрібні вболівальники, щоб підтвердити наш моральний компас

Однак, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що ООН вживатиме дій щодо санкцій після роз’яснення Ради Безпеки організації. Велика Британія, Франція та Німеччина заявили, що заява не має правової ваги. Китай та Росія відкинули позицію США.

Крафт заявила, що США не стурбовані тим, що інші країни не підтримали американську ініціативу. «Як це траплялось і раніше, ми самотужки ставатимемо на захист миру та безпеки повсякчас. Нам не потрібні вболівальники, щоб підтвердити наш моральний компас, - заявила посол. - Для нас кількість не головне, особливо коли більшість займає незручну позицію підтримки тероризму, хаосу та конфлікту ... Ми відмовляємося бути членами цього клубу».

В 2018 році США вийшли з угоди, поновивши односторонні санкції проти Ірану. В 2019 році Іран порушив обмеження на збагачення урану та його збереження, встановлені угодою, однак, зазначив, що цей уран не буде використовуватись з воєнною метою, .

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