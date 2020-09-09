В Україні сподіваються, що ЄС розширить санкції проти Росії через будівництво Керченського мосту

В МЗС України привітали домовленість ЄС продовжити ще на півроку санкції за порушення суверенітету України. Про це заявила заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова у Twitter.

Санкції, що були запроваджені в березні 2014 року, поширюються на 175 фізичних осіб і 44 юридичні особи і включають замороження активів та візові обмеження. Крім цих санкцій, обмежувальні дії ЄС через агресію Росії в Україні включають санкції щодо окремих галузей економіки РФ а також обмеження діяльності на території Криму та Севастополя.

Джапарова висловила сподівання на розширення санкцій ЄС з метою введення обмежень проти Росії за будівництво Керченського мосту.

Раніше журналіст Радіо Свобода Рікард Джозвяк повідомляв, що країни ЄС розглядають можливість внесення ще 15 осіб та компаній до санкційного переліку через будівництво Керченського мосту.

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