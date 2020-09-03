США запровадили санкції проти посадовців Міжнародного кримінального суду, викликавши бурхливу міжнародну реакцію

Держсекретар США Майк Помпео оголосив про запровадження санкцій США проти посадовців Міжнародного кримінального суду Фату Бенсуда та її помічника Пхакісо Мочочоко. Санкції передбачають скасування американської візи та замороження права на користування майном, якщо воно перебуває в юрисдикції США.

В червні президент США Дональд Трамп видав указ, яким передбачив можливість запровадження еономічних санкцій проти іноземців, які прямо долучені до спроб Міжнародного кримінального суду розслідувати діяльність американськиї службовців, або їхнії союзників.

Ми не потерпимо його незаконні спроби підвести американців під його юрисдикцію

Представляючи санкції під час спілкування з пресою у середу Помпео нагадав, що США не ратифікували Римський статут, згідно до якого було створено цей суд і додав: «Ми не потерпимо його незаконні спроби підвести американців під його юрисдикцію». Він раніше також заявляв, що США мають власні потужні інструменти розслідувань можливих військових злочинів.

В ICC такі дії США назвали нападом на систему міжнародного кримінального судочинства. «Ці примусові дії, спрямовані проти міжнародної судової установи та її службовців є безпрецедентними і становлять серйозний напад на Суд, систему Римського статуту і верховенство права загалом», - йдеться у заяві ІСС.

Ми підтримуємо ІСС і нам було прикро бачити кроки, спрямовані проти діяльності ІСС

Європейський Союз виступив із заявою на підтримку установи. «Міжнародний кримінальний суд постає перед постійними зовнішніми викликами і Європейський Союз рішуче протидіє будь-яким спробам зашкодити міжнародній системі кримінального судочинства, перешкоджаючи роботі його основних установ, - заявив Пітер Стано, речник Джозепа Борреля, головного представника ЄС із зовнішніх питань. - Ми посилюємо нашу підтримку ІСС, бо це ключовий фактор боротьби проти безкарності. Ми підтримуємо ІСС і нам було прикро бачити кроки, спрямовані проти діяльності ІСС». Кілька місяців тому суд розпочав розслідування звинувачень можливих злочинів військових США в Афганістані.

У своїй заяві неурядова правозахисна організація Human Rights Watch назвала «викривленим» застосування санкцій проти прокурорів і наголосила, що санкції матимуть потужний вплив на посадовців, «які не лише втратять доступ до своїх активів у США, але також будуть відрізані від комерційних та фінансових операцій з «американськими особами», включаючи банки та компанії. Санкції США відлякають не американські банки та інші компанії поза юрисдикцією США, які сами побоюються втратити доступ до банківської системи США, якщо не допоможуть США ефективно експортувати санкційні заходи».

Серед політиків США думки щодо виправданості санкцій розділились.

Сенатор від Республіканської партії Том Коттон став на захист санкцій, заявивши: «Сполучені Штати не терпітимуть політичних нападів на своїх службовців з боку ІСС, суду, який не має юрисдикції над американцями. Вводячи санкції проти прокурора Бесуди, адміністрація захищає суверенітет Америки і забезпечує безпеку та захист наших громадян».

Сенатор-демократ Патрик Лігі побачив у діях адміністрації Трампа шкоду для американського лідерства у сфері міжнародного правосуддя.

«Оголошення адміністрацією Трампа санкцій проти прокурора ІСС виявляє нещирість заяв Білого дому про прихильність верховенству права і далі підриває лідерство США у сфері міжнародного правосуддя», - твітує сенатор.

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