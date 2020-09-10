ЄС продовжив дію санкцій, введених за порушення суверенітету України

Рада ЄС продовжила дію персональних санкцій проти тих, хто продовжує порушувати та загрожувати територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Дію санкцій продовжено на півроку до 15 березня 2021 року.

Санкції, що були запроваджені в березні 2014 року, поширюються на 175 фізичних осіб і 44 юридичні особи і включають замороження активів та візові обмеження. Крім цих санкцій, обмежувальні дії ЄС через агресію Росії в Україні включають санкції щодо окремих галузей економіки РФ а також обмеження діяльності на території Криму та Севастополя.

Напередодні в МЗС України привітали домовленість ЄС продовжити ще на півроку санкції за порушення суверенітету України. Про це заявила заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова у Twitter.

Дивіться також: Час-Тайм. США розглядають додаткові санкції проти білоруських посадовців