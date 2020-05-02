Сенат США відновить роботу в Капітолії, з дотриманням умов соціального дистанціювання

Після майже місяця дистанційної роботи, в понеділок американські сенатори повертаються до роботи в будівлі Сенату на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні. Для того, щоб зменшити ризик зараження коронавірусом, сенатори муситимуть дотримуватись правил соціального дистанціювання.

В листі до сенаторів, лікар парламенту Браян Монеген пропонує американським законодавцям дотримуватись дистанції біля двох метрів, обмежити кількість представників служби та відвідувачів на території парламенту а також користуватись масками та дезінфікуючими засобами для рук.

Лікар також рекомендує сенаторам приносити їжу з дому, щоб зменшити скупчення людей у парламентських їдальнях.

Цього тижня Монеген повідомив, що його служба не зможе провести аналізи для всіх сенаторів, але забезпечить тестування для тих, хто погано себе почуває.

Президент США Дональд Трамп привітав рішення сенаторів повернутись до Вашингтона і зазначив, що сенатори зможуть скористатись швидким тестом на коронавірус.

«Є надзвичайні можливості для тестування на коронавірус в Вашингтоні для сенаторів які повертаються у Капітолій в понеділок. Те саме стосується і Палати представників, яка має повернутись, яле не повертається через неормальну Ненсі. Буде використано 5-хвилинний тест Abbott. Повідомте, будь ласка, Браянга Монегена», - написав Трамп у Twitter у суботу.

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