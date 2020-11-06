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Хто контролюватиме більшість в Сенаті США може стати відомо лише через два місяці

Крім виборів президента США, цього тижня американці також переобирали 35 із 100 сенаторів. На цих виборах Демократична партія сподівається змінити баланс сил в Сенаті, де більшість наразі контролюють республіканці.

Все ж, станом на ранок у п‘ятницю, те, кому належатиме більшість в Сенаті залишається невідомим - обидві партії отримали по 48 місць в Сенаті, заявляють оглядачі.

Якщо такий розподіл сил збережеться і до кінця підрахунку голосів, долю більшості в Сенаті можуть визначити результати виборів у штаті Джорджія, де дуже ймовірним є проведення другого туру. Це означає, що невизначеність щодо цьогорічних виборів у США може тривати аж до січня.

Підрахунок голосів у штаті Джорджія триває вже три дні. Станом на ранок п‘ятниці кандидат в Сенат від штату від Демократичної партії Джон Оссофф набирав 47,8% голосів, а його конкурент від Республіканської партії Девід Пердю отримав 49,8%.

Згідно з законами Джорджії, якщо жоден з кандидатів не набирає більше 50%, то два кандидати, які набрали найбільше голосів, мають змагатись в другому турі.

Оссофф виступив перед своїми прихильниками в п‘ятницю і заявив, що другий тур неминучий. Штаб Пердю видав заяву у четвер, в якій оголосив про впевненість у перемозі свого кандидата.

Запекла боротьба триває і за друге місце від штату в Сенаті і кандидати ймовірно також повинні будуть змагатись в другому турі.

Для того, щоб перебрати контроль над Сенатом США, на цих виборах з 35 місць демократам потрібно отримати на три місця більше, ніж республіканцям, за умови, якщо на президентських виборах переможцем стане кандидат від Демократичної партії Джо Байден. Інакше, вони потребуватимуть переваги у чотири місця з 35, якщо на посаду президента буде переобрано Дональда Трампа, бо у випадку, якщо голоси Сенату розділяються 50 на 50, долю голосування вирішує голос віце-президента.

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Чому наступному президенту США дістанеться глибоко розділена країна. Відео
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Чому наступному президенту США дістанеться глибоко розділена країна. Відео

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