ФБР отримало ордер на обшук сенатора США, який продав акції на початку пандемії коронавірусу - LA Times

Сенатор-республіканець Річард Барр передав свій мобільний телефон ФБР в рамках розслідування можливих порушень, вчинених ним при продажу акцій на початку пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє LA Times з посиланням на інформацію правоохоронців.

Барра підозрюють в тому, що він порушив закон, який забороняє конгресменам торгувати цінними паперами на основі інформації, яку вони отримали під час роботи.

Барр, який очолює сенатський Комітет з розвідки, передав телефон агентам після того, як вони надали йому ордер на обшук. Слідство вивчатиме спілкування Барра з його брокером, повідомив виданню правоохоронець.

За повідомленнями, Барр продав значну частку свого портфелю акцій після того, як його комітет отримав інформацію від посадовців сфери охорони здоров‘я стосовно епідемії коронавірусу. Ціни на акції різко впали з поширенням епідемії.

Подібні підозри висувались і проти сенаторки Келлі Лоффлер, яка продала акції на суму від 1 до 3 мільйонів доларів, ціна на які значно впала. Лоффлер також придбала акції компанії, що виробляє програмне забезпечення для дистанційної роботи.

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