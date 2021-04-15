Якщо Путін зіштовхнеться із Заходом, він програє кожного разу - конгресмен США Кінгзінгер про варіант військової відповіді Росії

На тлі ескалації російської агресії в Україні та нагромадження військ на кордоні, для Сполучених Штатів і союзників по НАТО важливо зайняти сильну позицію, щоб показати, що вони відреагують у разі потреби – переконаний американський конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер, який представляє штат Іллінойс.

Всі опції мають бути відкритими. І тому не розглядати військовий варіант – це неправильна відповідь

В інтерв’ю Українській службі «Голосу Америки» колишній військовий і член Групи підтримки України у Палаті Представників Конгресу зазначив, що Путін нині хоче протестувати і єдність Заходу, і рішучість президента США Джо Байдена. Тому жоден варіант потенційної відповіді на глибшу ескалацію агресії Росії проти України Вашингтону відкидати не можна. «Я вважаю, що всі опції мають бути відкритими – зазначив Кінзінгер, – І тому не розглядати військовий варіант – це неправильна відповідь. Я вважаю, що ця опція має бути, тому що Володимир Путін має знати: якщо він зіштовхнеться із Заходом, він програє. Він програє кожного разу. Зараз він намагається зрозуміти, чи справді він зіштовхнеться із Заходом? І я думаю, що ми маємо зробити це очевидним, що у цьому випадку – так, зіштовхнеться.»

Відповідь Вашингтона на дії Росії, на думку Кінгзінгера, могла би бути як прямою – «в Україні, проти російських активів», так і опосередкованою – «боротьба із російськими агентами (proxies) по всьому світу». Зокрема в Сирії, Лівії чи Венесуелі.

Подальші кроки Вашингтона, зазначив конгресмен, залежатимуть від дій Росії. І, врешті, рішення про те, чи застосовувати військову силу ухвалюватиме президент Джо Байден.

Чи розглядає Білий Дім військову опцію у відповідь на російську ескалацію запитали у речниці Білого Дому на прес-конференції у вівторок. Джен Псакі прямо не відповіла на питання, але зазначила, що усі підходи та дії стосовно Росії будуть відбуватися у координації із партнерами по НАТО.

Конгресмен Кінзінгер зазначає, що, аналізуючи попередні провокації Росії, загрозу повномасштабного конфлікту на сході України відкидати не можна

Конгресмен Кінзінгер зазначає, що, аналізуючи попередні провокації Росії, загрозу повномасштабного конфлікту на сході України відкидати не можна: «Ми були б дурнями, якби ігнорували це».

На цьому етапі, на думку конгресмена, пересування американських кораблів та військових у Європі – буде теж важливим кроком. «Я думаю врешті Володимир Путін має зрозуміти, що будь-яка глибша агресія у східній Україні не буде сприйнята легко. Чи це означає військову реакцію, чи суттєві економічні покарання – це тема для дискусій.» - наголосив він в інтерв’ю.

Я хотів би, аби українці знали, що ми думаємо про вас щодня, і вважаємо вас дуже важливим партнером. Захід про вас не забув

«Я хотів би, аби українці знали – заявив конгресмен Адам Кінзінгер – що ми думаємо про вас щодня, і вважаємо вас дуже важливим партнером. Захід про вас не забув…Нам лише потрібно, аби ви продовжували боротися, щоби також стати частиною Заходу».

Зі спільною заявою про засудження дій Росії та на підтримку України виступили напередодні інші законодавці, які входять до так званого Українського кокусу: Марсі Каптур, Майк Квіґлі та Браян Фіцпатрік.

Cитуацію на українських кордонах не можна випускати з виду – зазначила цього тижня сенаторка-демократка Джин Шагін, яка входить до групи підтримки України у Сенаті.

Відповідаючи на питання української служби «Голосу Америки» про те, що на цьому етапі може зробити Вашингтон, аби стримати Росію вона відповіла так:

«Чітко говорити про те, що там відбувається, переконатися, що ми надаємо допомогу Україні, щоб вони могли відповісти Росії, - теж дуже важливо, як і наша робота із союзниками у Європі і НАТО, щоб відповідь Росії була спільною».

І демократи, і республіканці дуже підтримують Україну, і ми будемо робити усе можливе, аби стримати Росію і підтримати зусилля, які тривають у країні



Сенаторка Шагін також зазначила, що у Конгресі ведуться розмови про можливу додаткову підтримку Україні та сильніші санкції проти Росії, якщо Кремль піде на подальшу ескалацію. Вона запевнила: підтримка України – це двопартійне питання. «І демократи, і республіканці дуже підтримують Україну, і ми будемо робити усе можливе, аби стримати Росію і підтримати зусилля, які тривають у країні» - наголосила Шагін.

Дивіться також: Як американські законодавці реагують на езагрозу з боку Росії? Ексклюзивні коментарі. Відео