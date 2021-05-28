Делегація Сенату США відвідає Україну

Сенатори від Демократичної партії США Джин Шагін та Кріс Мерфі а також сенатор-республіканець Роб Портман наступного тижня відвідають Україну, повідомили у Посольстві США. В рамках турне законодавці також відвідають Грузію та Литву де, зокрема, зустрінуться з лідерами білоруської опозиції.

“Україна і Грузія є важливими партнерами США проти дедалі агресивнішої Росії, і дуже важливо, щоб ми передали нашу солідарність з народами України і Грузії та заохотили політичних лідерів продовжувати необхідні реформи, які зміцнять їх демократію. Ми підтримуємо Україну і Грузію в їх бажанні досягти своїх євроатлантичних цілей, і США прагнуть зіграти свою роль, щоб допомогти втілити членство в НАТО та ЄС”, - наводить дипломатичне відомство слова Шагін.

«Найкращим захистом від втручання Росії є сильна, стійка демократія, і тому ми будемо продовжувати наполягати на порядку денному реформ», - заявив Кріс Мерфі.

“Оскільки російські сили залишаються у великій кількості на кордоні з Україною, це також критичний момент для того, аби підтвердити, що Конгрес США разом з українським народом проти агресії Путіна, і ми продовжуватимемо надавати необхідну безпекову допомогу для захисту України. У той же час ми знаємо, що найкращим захистом від втручання Росії є сильна, стійка демократія, і тому ми будемо продовжувати наполягати на порядку денному реформ. Я очікую на зустріч з антикорупційними й демократичними активістами обох країн, які перебувають на передовій цієї боротьби”, - сказав Мерфі, повідомили в посольстві.

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