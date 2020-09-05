Трамп назвав «історичним досягненням» домовленість Сербії та Косова про співпрацю

Президент США Дональд Трамп оголосив у п‘ятницю, що Сербія та Косово домовились нормалізувати економічні відносини в результаті переговорів проведених за посередництва США.

Після двох днів зустрічей з посадовцями адміністрації Трампа в Вашингтоні, президент Сербії Адлександр Вучич та прем‘єр-міністр Косова Авдуллах Хоті домовились про економічну співпрацю задля залучення інвестицій до своїх країн та створення робочих місць.

«Мені приємно оголосити про справжнє історичне досягнення, - проголосив Трамп під час спільного звернення до преси, проведеного з Вучичем та Хоті в Білому домі. - Після історії сповненої насильства та трагедій, років провальних перемовин, моя адміністрація запропонувала новий шлях зближення. Зосереджуючись на створенні робочих місць та економічному зростанні, дві країни досягли справжнього прориву».

Оголошення про домовленість стало ще однією нагодою для адміністрації США заявити про дипломатичну перемогу перед президентськими виборами пише Голос Америки.

Вучич назвав переговори складними і підкреслив, що про «взаємне визнання» Сербії та Косово не йдеться. Хоті відгукнувся про домовленість як про значний крок вперед.

В рамках домовленості, Белград перенесе своє посольство в Ізраїлі до Єрусалиму, заявив Трамп.

«Ми також досягли додаткового прогресу із досягнення миру на Близькому Сході, - йдеться в заяві Трампа за результатами переговорів. - Косово та Ізраїль домовились про нормалізацію стосунків і встановлення дипломатичних відносин. Сербія зобов‘язалась відкрити комерційне представництво в Єрусалимі цього місяця і перенести посольство до Єрусалиму в липні».

Рішення Сербії перенести посольство з Тель-Авіва до Єрусалима йде в ключі політики США та Ізраїлю. Наприкінці 2017 року адміністрація Трампа визнала столицею Ізраїлю Єрусалим, а в травні 2018 року перенесла туди посольство США. Цей крок розкритикували палестинські керівники а також деякі європейські країни, вказуючи на те, що ізраїльсько-палестинський конфлікт ще триває, пише CNBC.

«Косово стане першою переважно мусульманською країною, яка відкриє посольство в Єрусалимі», - заявив прем‘єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, коментуючи домовленість, оголошену у Вашингтоні.

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