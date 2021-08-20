Набули чинності COVID-сертифікати для подорожей в Євросоюз. Пояснюємо, як це працює

Євросоюз офіційно визнав українські COVID-сертифікати в мобільному застосунку «Дія». 19 серпня Європейська комісія ухвалила рішення про еквівалентність ковідних сертифікатів для України, Північної Македонії і Туреччини. Як отримати цей документ, на які вакцини він видається і чи можливі тут фальсифікації?

«Євроінтеграція, яку можна намазати на хліб»

Україна приєдналась до електронної системи ковід-сертифікатів Євросоюзу, відтак починаючи з 20 серпня видані нею сертифікати почнуть визнавати в ЄС. Віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина назвала це рішення важливою політичною домовленістю.

Ольга Стефанішина

Цим кроком Євросоюз визнав довіру до нашого уряду, до захисту персональних даних «Можна сказати, що це та євроінтеграція, яку ми бачимо в ділі, а не на словах. Це та євроінтеграція, яку можна намазати на хліб. Цим кроком Євросоюз визнав довіру до нашого уряду, до захисту персональних даних. Український ковідний сертифікат відповідає найвищим європейським стандартам і суттєво спрощує пересування наших громадян за кордоном. Це фактично безвіз», – підкреслила Ольга Стефанішина.

За словами голови Представництва ЄС в Україні Матті Маасікаса, Україна є однією з найперших країн поза межами Євросоюзу, яка долучилася до європейської системи, і це мотивуватиме людей робити щеплення.

«Зараз ще триває сезон літніх відпусток, і ті українці, які завершили щеплення, безперешкодно можуть їхати до ЄС. Прикметно, що рішення Європейської комісії збіглося в часі з 30-ю річницею незалежності. Це можна вважати певним подарунком для українців», – зауважив посол.

Як отримати сертифікат?

Всі українці, які пройшли повний курс вакцинації, зможуть оновити застосунок до нової версії та згенерувати свій COVID-сертифікат у застосунку «Дія», повідомив віцепрем’єр-міністр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Михайло Федоров

Щойно отримаємо підтвердження в PlayMarket та AppStore, запустимо сертифікати

«Ми вже завершуємо бета-тестування, залишилися технічні речі. Варто почекати кілька днів. Щойно отримаємо підтвердження на оновлення в PlayMarket та AppStore, запустимо COVID-сертифікати в «Дія», – повідомив Михайло Федоров.

Щоб отримати сертифікат, необхідно:

- встановити в смартфоні оновлену версію застосунку «Дія»,

- вибрати в меню опцію «Послуги»,

- натиснути «COVID-сертифікат»,

- отримати електронний підпис,

- натиснути «Отримати сертифікат»,

сертифікат з’являється у смартфоні.

Чи можна підробити сертифікат?

Михайло Федоров виключив можливість підробки COVID-сертифікатів. За його словами, технічно неможливо відобразити в застосунку документ, який не був внесений в реєстр, якого немає.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зауважив, що у його відомстві підготували законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за підроблені довідки про щеплення проти особливо небезпечних інфекційних хвороб, зокрема, це стосується і коронавірусу.

Віктор Ляшко

Завдяки електронним інструментам ми можемо побороти будь-які підроблені довідки як про ПЛР-тестування, так і про вакцинацію



«Сьогодні завдяки електронним інструментам ми можемо побороти будь-які підроблені довідки як про ПЛР-тестування, так і про вакцинацію. Водночас не виключається можливість певного людського фактору.

Тому, щоб запобігти людському фактору, Міністерством охорони здоров’я підготовлений законопроєкт, який вже пройшов погодження у більшості центральних органів виконавчої влади. Це законопроєкт про кримінальну відповідальність за підроблені довідки про щеплення проти особливо небезпечних інфекційних хвороб», – розповів міністр.

На які вакцини видається сертифікат?

Міжнародний сертифікат про проведення вакцинації видається особі, яка отримала дві дози вакцини, котру визнала ВООЗ, наголосив Віктор Ляшко. В Україні використовуються 4 вакцини:

Comirnaty/Pfizer-BioNTech

CoronaVac/Sinovac Biotech

AstraZeneca (Covishield, SKBio)

Moderna

Після щеплення однією з них особа має право на отримання COVID-сертифікату.

«Вибір залишається за людиною. Краща та вакцина, що поруч. В деяких країнах окремі вакцини ще перебувають на стадії остаточного визнання Європейською медичною асоціацією. Тому перед поїздкою радимо уточнювати цю інформацію на сайті МЗС.

Наразі термін дії сертифікату – 6 місяців. Чи потрібна буде бустерна вакцина для його продовження, поки невідомо. ВООЗ поки не рекомендує її. Так само поки немає інформації, чи будуть продовжувати термін дії документа з 6 до 12 місяців», – підкреслив Віктор Ляшко.

За словами міністра, поруч з електронними COVID-сертифікатами їхні паперові аналоги також дійсні. Цифрові сертифікати значно спрощують пересування під час перетину кордону.

Рішення Єврокомісії є лише рекомендацією для країн-членів ЄС і не діє саме по собі автоматично , країни-члени на його підставі отримали право ухвалювати в подальшому власні рішення щодо визнання (чи невизнання) українських сертифікатів.

МЗС України зазначило, що рішення Єврокомісії не має зобов’язуючого характеру: питання, кого і на яких умовах впускати, залишається виключно в компетенції самих держав-членів ЄС.

«Це важливе рішення, яке відчутно спростить подорожі українських громадян до держав-членів ЄС. Після цієї рекомендації окремі країни-члени ЄС зможуть ухвалити власні рішення про визнання українських цифрових свідоцтв, щоб наші громадяни, які пройшли повний курс вакцинації, могли комфортно подорожувати», – цитує МЗС у фейсбуці міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу.

Щоб уникнути неприємних ситуацій на кордоні, МЗС рекомендує перевіряти актуальний режим в’їзду та транзиту на інтерактивній онлайн-мапі.



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