Нова дезінформація з боку РФ може бути підготовкою, щоб перекласти провину за ескалацію на Донбасі, - США в ОБСЄ

Протягом минулих тижнів, відбулись зміни у російських інформаційних повідомленнях щодо конфлікту на сході України, заявила тимчасова повірена США в ОБСЄ Кортні Остріан 18 березня, Вона зауважила: «Нещодавній потік російської дезінформації, як видається, створено для того, щоб наперед позначити і заздалегідь перекласти провину за ескалацію насильства».

Спостережна місія фіксує «безпрецедентно низький рівень насильства» на сході України, після посилення заходів режиму припинення вогню, попри «лицемірні заяви Росії», що Україна нарощує сили та планує військові акції, заявила дипломат.

Остріан відзначила, що рівень насильства зменшився з часу прийняття «Додаткових заходів із зміцнення режиму припинення вогню» 27 липня 2020 року, і хоча за останні три місяці, кількість щоденних порушень зросла, йдеться в заяві, їхня зареєстрована кількість становить десяту частину від кількості, яку спостерігачі фіксували лише рік тому.

США не сприймуть спроби Кремля зобразити себе в якості безстороннього посередника в конфлікті на сході України, заявила Остріан.

«Ми не сприймемо і не ігноруватимемо постійні спроби Росії відмежуватись від конфлікту, за який вона несе одноосібну відповідальність. Ми не сприймемо зусилля Кремля зобразити Росію в якості безстороннього посередника. Російська агресія почала конфлікт, російська підтримка його розпалює і російське перешкоджання під час мирних переговорів, не дозволяє його мирно вирішити», - йдеться в заяві.

Дипломат висловила жаль, через поновлення використання керованими Росією силами важкого озброєння, обстрілів навколо водопостачальної та санітарної інфраструктури Донецька, про які надходять повідомлення.

США сподіваються на 100% дотримання режиму припинення вогню, йдеться в заяві.

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