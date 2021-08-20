Київ - на другому місті рейтингу шерингової економіки

Київ, поряд з Ригою, Вільнюсом, Варшавою та Сан-Паулу, посів друге місце у рейтингу Шерингової економіки, який складає американська група захисту прав споживачів «Центр споживчого вибору» (Consumer Choice Center - CCC). Таллінн та Тбілісі лідирують у рейтингу.

В рейтингу оцінювалась доступність та розвиток таких сфер, як короткострокова оренда житла (на кшталт Airbnb), служби таксі, подібні до Uber, або BlaBlaCar а також оренда самокатів та велосипедів у містах та користування спортзалами. Київ отримав 95 балів з 105 можливих. Загалом, укладачі оцінювали шерингову економіку 50 міст світу, що «найбільш динамічно розвиваються».

Міста Східної Європи, вказують укладачі рейтингу, ліберально ставляться до шерингової економіки, мають мінімальні податки і вимоги щодо дозволів. Центральна та Західна Європа мають більше обмежень в цій сфері.

Лише Київ та Вільнюс з 10 міст-лідерів рейтингу не вимагають спеціальних дозволів для роботи шерингового транспорту. Київ підписав меморандум із службами оренди електронних самокатів, щоб підтрведити ліберальний підхід до цієї сфери а також наголосити на відповідальності бізнесу, йдеться в поясненні до рейтингу.

Пандемія боляче вдарила по шеринговій діяльності, зауважують автори. Вони цитують слова водія зі Львова: «перед пандемією було вигідно провести день працюючи з Bolt чи Uber, зараз, через низький попит і лише 2-3 замовлення на день, марно намагатись навіть сплатити за пальне».

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