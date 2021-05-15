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Колишнього військового США засудили до 15 років ув‘язнення за шпигунство на користь Росії

Пітер Деббінс, фото правоохоронців штату Вірджинія, США

Колишнього військового загону спецпризначення Сухопутних сил США «Зелені берети» Пітера Деббінса засудили до 15 років ув‘язнення за звинуваченнями у довгостроковому шпигунстві на користь Росії та передачі таємної інформації. Він визнав свою провину в листопаді.

45-річний Пітер Рафаель Дзибінськй Деббінс, за звинуваченнями прокурорів, з 1996 по 2011 роки шпигував на Росію, передавав їй інформацію про дії свого військового підрозділу та імена співслужбовців, яких, на його думку, можна було б завербувати.

«Деббінс вважав, що США надто домінують у світі це потрібно скоротити», - йдеться в документі обвинувачення. На зустрічах з кураторами російської розвідки Деббінс називав себе «відданим сином Росії».

Його діями, на думку прокурорів, рухало розчарування його кар‘єрою та бажання створити бізнес в Росії.

Під час слухань в п‘ятницю Деббінс заявив, що був жертвою російської розвідки ГРУ. «Я страждав 25 років у одинокій мовчанці, - заявив Деббінс на суді. - ГРУ не погрожує - воно виконує обіцяне».

Мати Деббінса народилась в колишньому СРСР. Його дружина - натуралізована американська громадянка родом з російського Челябінська, де він з нею одружився в 1997 році, а тесть - російський військовослужбовець. Прокурори вважають, що Деббінса завербували під час його навчання в Росії в 1996 році.

Підрозділ Деббінса, зокрема служив в Азербайджані в 2004 та 2005 роках а також в Грузії. Під час служби в Азербайджані Деббінс втратив доступ до таємної інформації США за порушення в сфері безпеки, зазначають прокурори. Після цього він повернувся у США, де до 2010 року працював на металургійному заводі, що належить українцям в Міннесоті, йдеться в документах обвинувачення.

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