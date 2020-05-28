У лікарнях Нової Зеландії не лишилось хворих на коронавірус, заявляє влада країни

У лікарнях Нової Зеландії не лишилось жодного хворого на коронавірус. Про це заявив генеральний директор з питань охорони здоров'я країни Ешлі Блумфілд під час прес-конференції у середу.

“Ніхто не перебуває зараз у лікарні з COVID-19”, - сказав він після того, як у м.Окланд виписали останнього пацієнта, в якого був підтверджений коронавірус.

“У нас була госпіталізована певна кількість людей, - додав він, - але це ніколи не було багато людей. Вперше за кілька місяців ми не маємо нікого (хворого на COVID-19 - ред.) у шпиталі. Це добре”.

Він також повідомив, що в країні останні 5 днів не було зареєстровано жодного нового випадку захворювання на коронавірус.

У Новій Зеландії за останні кілька місяців зафіксували 1500 випадків зараження COVID-19, померла 21 особа, заданими університету Джонса Гопкінса. Блумфілд повідомив, що в країні вилікувались 1462 особи.

“Лишається 21 активний випадок COVID-19”, - додав він.

Нову Зеландію неодноразово ставили у приклад швидкої реакції на поширення коронавірусу. Наприкінці березня, коли в країні зафіксували 100 випадків хвороби, прем'єр-міністр оголосила суворий карантинний режим.

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