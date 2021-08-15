У США реєструють спалах заражень на COVID-19 серед дітей

Пандемічна ситуація у США може погіршитись, через швидке поширення більш заразного «Дельта»-штаму коронавірусу серед населення. Особливу небезпеку для поширення вірусу становить те, що багато американців все ще не пройшли вакцинацію. Про це в інтерв‘ю FoxNews в неділю заявив Директор Інститутів США з охорони здоров‘я Френсіс Коллінз.

«Відбувається дуже швидке зростання і ознак, того, що пік перейдено, немає», - каже посадовець.

«Дельта-штам дуже заразний, а те, що 90 мільйонів людей все ще не вакциновано - розбиває серце», - сказав Коллінз.

«Найбільше послання зараз для невакцинованих: настав час злізти з паркану і зайнятись цим, бо ви - легка здобич для вірусу. Він шукає вас».

Кількість заражень на коронавірус у США перевищила 129 000 на добу - найвищий рівень з початку літа.

«Дельта»-штам коронавірусу щвидко поширюється серед дітей, особливо з огляду на те, що вакцинування для дітей до 12 років не передбачено, повідомляє Американська академія педіатрії.

Установа повідомила, що за перший тиждень серпня коронавірусом заразилось майже 94 000 дітей.

Згідно з даними Центрів США з контролю над захворюваннями, станом на суботу, більше 1 900 дітей було госпіталізовано з COVID-19 у США, пише Reuters. Це становить 2,4% госпіталізованих у країні з коронавірусною хворобою, зазначає Newsweek.

В статті використано матеріали Reuters, FoxNews, AP, Newsweek

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