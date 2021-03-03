Техас та Міссісіпі послабили протиепідемічні обмеження, попри застереження епідеміологів

Губернатори двох американських штатів, Техасу та Міссісіпі, скасували вимогу носити маски і зняли обмеження на роботу бізнесу. З такими заявами посадовці виступили у вівторок.

Губернатори наголосили на тому, що кількість випадків заражень на COVID-19 продовжує знижуватись, а щеплення стають більш доступними.

«Час відкрити Техас на 100%. Починаючи з 10 березня», - заявив губернатор Техасу Грег Ебботт.

Він зауважив, що скасування обмежень не означає, що епідемія скінчилась, але висловив переконання, що техасці самі можуть приймати рішення про носіння масок задля захисту від коронавірусу: «Беззаперечно, COVID-19 не завершився, але дані про одужання, вакцинацію, зменшення госпіталізацій та дотримання заходів безпеки свідчать, що у зобов‘язаннях на рівні штату більше немає потреби».

«Скасування зобов‘язання на рівні штату не означає кінець особистої відповідальності», - додав він.

Губернатор Міссісіпі Тейт Рівз виступив з подібною заявою і оголосив, що замість більшості протиепідемічних обмежень діятимуть рекомендації. Деякі інші штати також оголосили про завершення обов‘язкового носіння масок.

Американські епідеміологи закликали штати не знімати протиепідемічні обмеження.

Голова Центрів США з контролю над захворюваннями Рошель Валенські заявила під час брифінгу для преси в понеділок: «Будь ласка, почуйте мене: з цим рівнем заражень, з поширенням різних штамів, ми можемо втратити наші досягнення... Зараз не час знімати надзвичайно важливі заходи безпеки, які, як ми знаємо, можуть зупинити поширення COVID-19 в наших громадах».

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