Місяць за ґратами проведе порушник карантину в Австралії

«Зухвалою неповагою» назвав суддя дії австралійця який порушував режим карантину.

35-річний австралієць Джонатан Девід мав 14 днів провести в режимі карантину в готелі «Тревелодж» після повернення з подорожі за кордон. Однак він втікав з готелю декілька разів, щоб поїхати до своєї дівчини, пише місцеве видання.

Персонал готелю повідомив поліцію, що Девід багато разів порушував карантин і навіть втікав через пожежний вихід, закривши двері серветкою. Поліція також не застала Девіда в готелі, коли прибула на місце.

Девід визнав порушення. Йому призначене покарання в один місяць ув’язнення. Він також має пройти громадські роботи та сплатити штраф у дві тисячі доларів.

Це перше ув‘язнення за порушення режиму карантину в Австралії.

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