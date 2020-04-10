Відмова Швеції від соціальних обмежень під час епідемії може виявитись помилкою - ЗМІ

На відміну від багатьох інших європейських країн, Швеція не запровадила жорсткі обмеження у відповідь на поширення епідемії коронавірусу.

Влада рекомендує шведам регулярно мити руки і прикривати рот та ніс під час кашлю, чи чхання. Хоча деякі магазини і встановили бар‘єри з оргскла між покупцями та продавцями, обмежень на громадські зібрання немає, працюють магазини, ресторани та інші заклади, а також здійснюються авіаперевезення.

Такий підхід може виявитись великою помилкою, пишуть у Forbes, вказуючи, що рівень смертності від коронавірусу а також госпіталізації у Швеції зростає швидше, ніж в інших країнах півночі Європи. Кількість інфікованих коронавірусом в країні склала 9 141, а 793 людини померло.

Журналіст місцевої Dagens Indusgri Гебріель Меллквіст говорить виданню, вказівки від уряду достатньо загальні і залишають можливість для широкої інтерпретації. «Ми маємо давню традицію робити як сказано, - говорить він. - Також є принцип не панікувати, який глибоко вкорінений у суспільстві».

Андерс Тегнелл, головний епідеміолог країни заявив 5 квітня, що COVID-19 зупинить «колективний імунітет, або поєднання імунітету та вакцинації», повідомляє Time.

Деякі вчені критикують підхід епідеміолога. «Колективний імунітет не має сенсу, бо ми не знаємо, чи імунітет виробляється, - цитує Time доцента з клінічної епідеміології Нілі Брусселаерса, - цей вірус може будь-кого вбити».

Епідеміолог Каріна Кін вказує, що соціальне дистанціювання притаманне шведській культурі. 40% домогосподарств в країні складаються з однієї особи без дітей, пише видання.

Наразі Швеція не виконує рекомендації ВООЗ щодо епідемії, зауважують експерти. Уряд країни наступного тижня обговорюватиме доцільність запровадження заходів із соціального дистанціювання.

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