Декілька лідерів Євромайдану заявили про отримані повістки на допит; у музеї Революції Гідності обшуки

Напередодні відзначення чергової річниці Революції Гідності з‘явились відомості про те, що її лідерів викликали на допит у справі "про державний переворот".

Ініціатором відкриття кримінального провадження став нардеп від ОПЗЖ Ренат Кузьмін, який подав відповідну заяву до Державного бюро розслідувань.

Повістки отримали, зокрема, ексочільник РНБО Олександр Турчинов, ексспікер ВР Андрій Парубій, експрем'єр Арсеній Яценюк, мер Києва Віталій Кличко, колишня народна депутатка Тетяна Чорновол.

Політики Євромайдану відреагували обуреними постами.

Як написав на своїй сторінці у Фейсбук Олександр Турчинов, "Не дивно, що це відбулося напередодні річниці Революції Гідності. Адже чинна безпорадна і агресивна “зелена” влада не сприйняла і досі ненавидить Революцію Гідності та її здобутки".

Своєю чергою, Арсеній Яценюк зазначив: "Відбувається те ж саме, що й за Януковича: Росія та ФСБ керують українською владою".

А Тетяна Чорновол зауважила: "Януковичу скасований заочний арешт у справі масових вбивств на Майдані, зате Чорновол переслідується в турборежимі".

Натомість у Державному бюро розслідувань повідомили: виклики згаданих осіб на допити до ДБР скасовані ще два тижні тому у зв’язку з поширенням епідемії COVID-19.

"Інформація про політичні мотиви викликів учасників Революції Гідності на допити до ДБР не відповідає дійсності", - мовиться у повідомленні від 19 листопада на сайті ДБР.

А тим часом у переддень ювілею Євромайдану стався також інший скандал - обшуки в музеї Революції Гідності. Йдеться буцімто про підозру стосовно працівників музею у розкраданні коштів.

Натомість такі обшуки багатьох обурили. "Викликом влади усім українцям" та "спробою реваншу в особливо цинічних формах" назвав це один із лідерів Євромайдану Андрій Парубій

Занепокоєння тим, що слідчі дії відбулися саме у переддень Революції Гідності, висловили і в Офісі президента України.

"Невже було обов’язково саме зараз проводити ці обшуки, навіть якщо слідство вважає їх потрібними? Зрозуміло, що це точно не сприяє суспільній злагоді у державі", - зазначили в ОПУ.

"Якщо гроші справді розтрачені, якщо дійсно було зловживання службовим становищем, то це легко довести", - наголосили у Зеленського. Відтак, твердять в Офісі президента, обшуки мають завершитися "чітким юридичним висновком".

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