В Конгресі США - термінове засідання щодо фінансування поштової служби

В суботу Палата представників Конгресу США проводить надзвичайні слухання присвячені роботі американської поштової служби. Напередодні відповідні слухання відбулись в іншій палаті американського парламенту - Сенаті.

Демократи в Палаті представників планують проголосувати за надання додаткових 25 мільярдів доларів американській поштовій службі, а також вказати керівництву пошти скасувати нещодавні дії, зокрема на усунення сортувальних машин, які можуть гальмувати роботу служби.

«Ці зміни спричинили значні затримки, про які надходять повідомлення з усієї країни, що загрожує ефективній роботі Поштової служби та шкодить нашій демократії», - заявила конгресмен від Демократичної партії США Керолін Малоні, співавтора законопроекту.

Голова Поштової служби Луїс ДеДжой, якого було призначено на посаду в червні, пояснив запровадження заходів необхідністю зменшити витрати поштової служби, яка протягом останніх років приносила менше надходжень.

Через критику, ДеДжой минулого тижня заявив, що призупиняє «давно назрілі операційні ініціативи», щоб «уникнути навіть враження того, що є якийсь вплив на виборчу пошту».

У п'ятницю ДеДжой, виступаючи у Сенаті, заявив, що забезпечення голосування поштою є головним пріоритетом його служби.

"Із наближенням виборчого сезону, я хочу запевнити цей комітет та американську громадськість, що Поштова служба цілком здатна та віддана завданню доставити виборчі бюлетені безпечно та вчасно. Цей священний обов'язок - мій головний пріоритет від сьогодні і до дня виборів", - заявив він.

ДеДжой, все ж зауважив, що усунення сортувальних машин та поштових скриньок було зроблено, через те, що в них немає необхідності.

Служба управління та бюджету Білого дому розкритикувала запропонований законопроект, заявивши, що це «надмірна реакція на те, що ЗМІ зробили сенсацію з безпідставних звинувачень проти реформ Поштовї служби, заявляючи що реформа переслідує політичні, а не операційні цілі».

Трамп раніше заявляв про ризики для процесу голосування в країні, зокрема через те, що цього року, з огляду на пандемію, ще більшого поширення набуде голосування поштою.

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