Блінкен: мене вразило, що всі 30 країн НАТО поділяють занепокоєння діями Росії на кордоні з Україною

Союзники по НАТО поділяють глибоку занепокоєність стосовно Росії та її дій на кордоні з Україною. Про це під час спільної прес-конференції в середу заявили генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони США Ллойд Остін.

Мене вразило, що на засіданні Північноатлантичної ради, кожен союзник, всі 30 з нас, висловили це занепокоєння і рішуче заявили про необхідність кроків Росії з деескалації напруги, яку вона створює

Столтенберґ та Блінкен підкреслили, що концентрація російських сил на кордоні з Україною є найбільшою з 2014 року. Посадовці наголосили на єдності позиції Альянсу щодо необхідності деескалації з боку Росії.

«Мене вразило, що на засіданні Північноатлантичної ради, кожен союзник, всі 30 з нас, висловили це занепокоєння і рішуче заявили про необхідність кроків Росії з деескалації напруги, яку вона створює», - заявив Блінкен під час прес-конференції в середу.

Головний дипломат США також нагадав про ескалацію насильства на сході України та відзначив стриманість України перед лицем російських провокацій.

«Ми дуже уважно спостерігаємо і бачимо повідомлення, що заслуговують на довіру, стосовно нагромадження військ в окупованому Криму та навколо українських кордонів на рівні, як ми вже казали, небаченому з 2014 року. Тому занепокоєння виправдане. Ми знаємо, що трапилось минулого разу.

Ми також бачимо продовження нападів керованих Росією сил на контактній лінії на сході України, які на сьогоднішній ранок призвели до 12 смертей українських службовців з останнього тижня березня. Все ж Україна демонструє, гадаю, справжню стриманість перед лицем російських провокацій».

Блінкен додав, що США зацікавлені в стабільних та передбачуваних відносинах з Росією і заявив, що саме в цьому дусі відбулась розмова президента США Джо Байдена та російського президента Володимира Путіна цього тижня.

Столтенберґ наголосив на різних видах підтримки оборонних реформ, модернізації війска, яку надає НАТО Україні. Він закликав союзників по НАТО робити більше в цій сфері.

США надають «нелетальні матеріали, певну зброю а також навчання» Україні, відзначив очільник Пентагону Ллойд Остін під час прес-конференції. ​

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