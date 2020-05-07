США виступили проти фальсифікації Росією історії Другої світової війни

«Ми закликаємо Росію припинити робити самозвеличувальні заяви, засновані на навмисному перекручуванні історії. Ми солідарні з нашими європейськими партнерами і виступаємо проти фальсифікацій історії Росією», - заявив посол США в ОБСЄ Гілмор в своєму виступі 7 травня.

Реагуючи на коментар представника російської делегації в ОБСЄ, Гілмор нагадав, що попри надзвичайну пожертву радянський військових та цивільних, Друга світова війна почалась саме в 1939 році, коли Сталін та Гітлер уклали пакт, яким поділили Східну Європу на зони контрольовані нацистами та радянською владою.

Гілмор закликав пам‘ятати повну історію Другої світової війни.

«Згадуючи повну історію Другої світової війни не можна забувати, що для багатьох народів Центральної та Східної Європи, на заміну нацистському гнобленню проти їх волі прийшли комуністичні репресії. Для них благословення свободою, яке в Західній Європі святкували в 1945 році, не настало до 1989, 1990, або пізніше», - наголосив дипломат.

Для багатьох європейських країн 1945 рік став не роком повернення свободи, але початком майже 50 років гноблення Радянським Союзом.

Крім безперечного внеску радянських збройних сил у перемогу у Другій світовій війні, Гілмор закликав віддати належне ролі США, союзників та опору пригноблених народів.

Західні союзники та СРСР співпрацювали задля досягнення перемоги, нагадав посол.

Гілмор також вказав на роль ОБСЄ в збереженні миру в Європі впродовж 75 років: «Тут, в ОБСЄ, ми віддані захисту цього важко здобутого миру від всіх загроз народам регіону ОБСЄ. Вшановуючи нашу спільну історію, необхідно продовжувати підтримувати мир та безпеку і захищати права людини, основоположні свободи та верховенство права, що є справді важливою місією ОБСЄ».

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