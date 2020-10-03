Сон солдата важливий для успіху війська - нові правила Сухопутних сил США

Нове видання правил Сухопутних сил США «Холістичні правила здоров’я та фізичної підготовки» закликає військових відпочивати якомога більше, бо втома погіршує якість виконання завдань.

Сон «підтримує здоров‘я мозку та фізичне здоров‘я», йдеться в правилах. «Когнітивні здатності та готовність змінюється в прямій залежності від кількості отриманого сну, - йдеться в правилах. - Чим більше військовий отримує сну, тим краще гострота його розуму, швидше реакція, менше помилок та більше концентрація уваги».

У випадках, коли виконання завдань унеможливлює 6-годинний безперервний сон, правила рекомендують військовому використовувати перерви, для того, щоб задрімати.

Для здоров‘я мозку та розумової роботи забагато сну не буває

«Якщо важко забезпечити регулярний сон, військові можуть використовувати перерви для того, щоб подрімати якомога частіше. Протягом часу, коли сон обмежено (6 годин, або менше протягом ночі), короткий сон разом з відповідною дозою кафеїну може допомогти підтримати когнітивні функції та готовність», - йдеться в правилах.

«Для здоров‘я мозку та розумової роботи забагато сну не буває, - йдеться в нових правилах. - Навіть для тих, хто регулярно отримує 7-8 годин сну вночі, збільшення сну може призвести до навіть кращої готовності та гостроти розуму».

Правила рекомендують навчання для військових з підтримки відповідного рівня енергії та фізичної підготовки, щоб «швидко перемогти і повернутись здоровим».

Крім сну в нових правилах також йдеться про збалансоване харчування, споживання кафеїну та інше.

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