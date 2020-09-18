У США з неділі не можна буде закачати TikTok та WeChat

Міністерство торгівлі США обмежить доступ американських користувачів до соцмедійних програм TikTok WeChat починаючи з 20 вересня, коли спливає строк відповідних наказів, виданих президентом США Дональдом Трампом.

У відповідності до президентських наказів, виданих в серпні, ці програми мають припинити дію в США, якщо їх не продадуть американським власникам. В наказах вказується на «загрозу національній безпеці», яку становлять програми через те, що Комуністична партія Китаю може використовувати їхні дані.

Посадовці США виявляли занепокоєння через ризик того, що TikTok може передавати інформацію китайському урядові. ТіkTok відкидає ці звинувачення

З неділі вступає в дію заборона закачувати, або поновлювати ці програми, йдеться в повідомленні міністерства.

«Єдина справжня зміна, що діятиме з вечора неділі - це те, що користувачі не матимуть доступу до покращених версій цих програм, поновлень, або усунення недоліків», - заявив міністр торгівлі США Вілбур Росс в інтерв‘ю Fox Business у п‘ятницю про захист щодо TikTok, популярної серед молоді соцмережі, щоспеціалізується на поширенні коротких відео.

Починаючи з неділі також не дозволятиметься зберігати, або поширювати Інтернет-трафік, пов‘язаний зі службою інтернет-повідомлень WeChat.

Посадовці США виявляли занепокоєння через ризик того, що TikTok може передавати інформацію китайському урядові. ТіkTok відкидає ці звинувачення.

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