Керівники Facebook, Twitter, Google виступатимуть в Сенаті США на захист правового імунітету соцмереж

Керівники компаній високих технологій Facebook, Twitter та Google наведуть свої аргументи на користь існуючих правил у США, що захищають соцмережеві компанії від відповідальності за зміст розміщених там повідомлень.

Питання модерування контенту Інтернет-компаніями стане предметом розгляду в комітеті Сенату з торгівлі, науки та транспорту в середу, за день до того, як ці компанії а також Amazon та Apple оголосять свої квартальні дані - звіти, за якими уважно стежать фондові ринки.

Під час сьогоднішніх слухань, сенатори розглянуть те, наскільки «корисним у часи цифрових технологій» є Розділ 230 Закону США про пристойність комунікацій, що захищає компанії від юридичної відповідальності за зміст повідомлень, розміщених на їхніх платформах, якщо ці компанії докладають зусиль з усунення незаконного контенту. Також законодавці розглянуть «ініціативи із модернізації цього закону десятилітньої давнини, збільшення прозорості та підзвітності компаній високих технологій за їхні практики модерування контенту...» - йдеться на сайті комітету Сенату.

Керівник Twitter Джек Дорсі запевнити сенаторів, що скасування правового захисту зашкодить можливостям користувачів соцмереж вільно спілкуватись. Керівник Facebook Марк Цукерберг наголосить, що соцмережі збільшать модерування контенту, щоб уникнути правових ризиків у випадку скасування Розділу 230, пише Reuters. Сандар Пічай, керівник батьківської компанії Google Alphabet, планує наголосити на тому, що Розділ 230 був «основою лідерства США в сфері технологій».

Раніше за скасування Розділу 230 виступав президент США Дональд Трамп. Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден також висловлювався на підтримку скасування імунітету соцмереж. Демократи критикують соцмережі за недостатні зусилля з подолання дезінформації, в той час, як республіканці звинувачують соцмережі в упередженості до керівництва США.

Дивіться також: Вибори 2020: Боротьба за Пенсильванію. Відео