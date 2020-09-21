Спецпризначенці США, України та Польщі провели спільні навчання

Військові сил спецпризначення Сполучених Штатів, України та Польщі провели спільні навчання з десантування, 19 вересня в рамках військових навчань Rapid Trident, йдеться в повідомленні Спільної групи з міжнародних навчань.

Напередодні сили спеціальних операції США та України проводили спільні стрибки з парашутом з великих висот у вільному падінні з літака ВПС США CV-22B Osprey поблизу м. Вінниця, Україна. Фото зроблені ЗС США розмістило в своєму дописі Посольство США в Україні.

Стрибки були частиною навчань Fiction Urchin, повідомляє відомство.

Минулого тижня розпочались масштабні навчання Rapid Trident. За повідомленням МОУ, цього року у навчаннях беруть участь понад 4000 військовослужбовців із десяти країн світу.

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