Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Спецпризначенці США, України та Польщі провели спільні навчання

Фото: Початок навчань Rapid Trident 2020

Військові сил спецпризначення Сполучених Штатів, України та Польщі провели спільні навчання з десантування, 19 вересня в рамках військових навчань Rapid Trident, йдеться в повідомленні Спільної групи з міжнародних навчань.

Напередодні сили спеціальних операції США та України проводили спільні стрибки з парашутом з великих висот у вільному падінні з літака ВПС США CV-22B Osprey поблизу м. Вінниця, Україна. Фото зроблені ЗС США розмістило в своєму дописі Посольство США в Україні.

Стрибки були частиною навчань Fiction Urchin, повідомляє відомство.

Минулого тижня розпочались масштабні навчання Rapid Trident. За повідомленням МОУ, цього року у навчаннях беруть участь понад 4000 військовослужбовців із десяти країн світу.

Дивіться також: "Партнерство заради миру": українсько-американські військові навчання відкриті. Відео

"Партнерство заради миру": українсько-американські військові навчання відкриті. Відео
Embed
"Партнерство заради миру": українсько-американські військові навчання відкриті. Відео

No media source currently available

0:00 0:01:23 0:00
Direct link

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG